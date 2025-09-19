Milano 17:35
Aena investirà 800 milioni di euro nei due aeroporti di Tenerife

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Il gestore aeroportuale spagnolo Aena ha presentato un programma di investimenti di circa 13 miliardi di euro a livello nazionale, nel
quadro del piano di sviluppo infrastrutturale 2027-2031, con l’obiettivo di adeguare la rete aeroportuale spagnola alla crescita prevista della domanda di traffico aereo nei prossimi anni.

Una parte cospicua degli investimenti è destinata agli otto aeroporti delle isole Canarie, e in particolare su due scali di Tenerife, a cui sono stati assegnati oltre 800 milioni di euro.

Per l’aeroporto di Tenerife Sud è previsto un investimento di circa 550 milioni di euro. All’aeroporto di Tenerife Nord saranno destinati circa 250 milioni di euro. In entrambi casi per consentire l’ampliamento del 50% della superficie dei rispettivi terminal.
