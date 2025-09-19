Altea tratta con investitori per pipeline, rimane fiduciosa su mercato BESS

Altea Green Power

Alantra

(Teleborsa) - Ildelle azioni di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, è(sconto del 40% rispetto ai competitor). Inoltre, "la qualità del team di management, la sua solida reputazione nel settore e la visibilità di una preziosa pipeline rafforzano la convinzione nel continuo percorso di crescita" della società. Lo scrivono gli analisti di, dopo che il broker spagnolo ha ospitato i vertici societari per un incontro con gli investitori.Nonostante il rinvio dell'asta MACSE, il gruppo rimane impegnato a garantire contratti per la maggior parte dei circa 500 MW di progetti già approvati. Altea; tuttavia, le discussioni non si sono concluse poiché le offerte ricevute sono state considerate "opportunistiche", riflettendo l'incertezza prevalente sui rendimenti dei progetti. Il management ha sottolineato che, in qualità di uno dei primi attori in questi progetti, Altea è ben posizionata e fortemente impegnata a ottenere un valore maggiore dopo la prima asta MACSE.Altea è attualmentein fase di autorizzazione (valore di circa 80-100 milioni di euro). Il management ha espresso forte fiducia sia nella strategia che nell'esecuzione, con ulteriori autorizzazioni MACSE che procedono bene. Inoltre, il gruppo sta guardando oltre, con circa il 30% della pipeline nel Nord Italia destinata al capacity market.Il management ha ribadito che si, che fungerà da punto di riferimento per gli anni successivi. Sebbene l'interesse degli investitori rimanga elevato, data l'attrattiva della remunerazione regolamentata, si prevede che l'attuale atteggiamento attendista si attenuerà con il miglioramento della visibilità dei ricavi dei progetti.I rendimenti del settore, ipotizzando il prezzo massimo dell'asta MACSE di 37.000 euro/MW/anno, sono stimati a circa il 12% di IRR (senza leva finanziaria, con capitale proprio). Tuttavia, le, ancora molto interessante, soprattutto perché gli investimenti continuano a diminuire per questi progetti.Infine, il gruppo sta, supportato da obbligazioni da 10 milioni di euro e da una solida liquidità netta. Il gruppo punta a un. Si prevede che ciò fornirà maggiore stabilità economica con rendimenti interessanti grazie alla combinazione di fotovoltaico e BESS. Un'ulteriore accelerazione consentirebbe al gruppo di superare l'obiettivo a lungo termine di 90 MW.