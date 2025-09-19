Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9352. Supporto a 0,9325. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9379.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)