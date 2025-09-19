Milano 9:05
42.375 +0,16%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 9:05
9.229 +0,01%
23.689 +0,06%

Appuntamenti macroeconomici del 19 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 96 punti; preced. 96 punti)
09:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
09:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,4%)


