Appuntamenti macroeconomici del 19 settembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 19/09/2025
01:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 96 punti; preced. 96 punti)
09:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,5%)
09:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,4%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))