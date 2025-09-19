Due giorni di sciopero per Gaza: lunedì fermi TPL, scuole, porti, ferrovie

(Teleborsa) - Partono oggi gli scioperi a sostegno della Palestina
e contro gli attacchi di Israele a Gaza City. Due giornate di sciopero che coinvolgeranno settore pubblico e privato
e sono state proclamate sia dai sindacati rappresentativi sia dalle sigle autonome, per sbloccare gli aiuti umanitari e fermare il genocidio. Si partirà oggi, 19 settembre
, con la mobilitazione generale nazionale indetta dalla Cgil
, per "fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate".
"Chiediamo che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele
finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. - afferma il sindacato - È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente
per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU".Manifestazioni sono in calendario in tutta Italia
. Il segretario generale Maurizio Landini parteciperà al corteo di Catania, da piazza Università a piazza Castello Ursino, dove prenderà la parola per le conclusioni.
Frattanto, il MIT ha confermato che lo sciopero
proclamato dalla Cgil non è soggetto alle limitazioni imposte dalla Commissione di Garanzia
per gli scioperi, mentre il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha ribadito che le posizioni politiche di qualche sindacato di sinistra "non possono essere fatte sulla pelle dei lavoratori".Lunedì prossimo, 22 settembre
, sarà la volta si alcune sigle autonome - Usb, Adl Cobas, Cub
- che hanno proclamato "un grande sciopero generale: per rompere con lo stato terrorista di Israele, per difendere Gaza, per dire no alla corsa al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore".
"Saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno
. - spiega una nota sindacale - Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola". A fermarsi per esprimere "solidarietà con la popolazione palestinese" sarà sia il settore pubblico che quello privato: trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali
. L'eventuale astensione dal lavoro potrebbe interessare anche il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord
- a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di lunedì 22 settembre 2025 - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici. Le uniche restrizioni della Commissione di garanzia riguardano il trasporto aereo e una "manciata di aziende".