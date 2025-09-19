Due giorni di sciopero per Gaza: lunedì fermi TPL, scuole, porti, ferrovie

(Teleborsa) - Partono oggi glie contro gli attacchi di Israele a Gaza City. Due giornate di sciopero che coinvolgerannoe sono state proclamate sia dai sindacati rappresentativi sia dalle sigle autonome, per sbloccare gli aiuti umanitari e fermare il genocidio., con la mobilitazione generale nazionale indetta dalla, per "fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate".finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. - afferma il sindacato - È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina.per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU".. Il segretario generale Maurizio Landini parteciperà al corteo di Catania, da piazza Università a piazza Castello Ursino, dove prenderà la parola per le conclusioni.Frattanto, ilproclamato dalla Cgilper gli scioperi, mentre il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha ribadito che le posizioni politiche di qualche sindacato di sinistra "non possono essere fatte sulla pelle dei lavoratori"., sarà la volta si alcune- che hanno proclamato "un grande sciopero generale: per rompere con lo stato terrorista di Israele, per difendere Gaza, per dire no alla corsa al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore".. - spiega una nota sindacale - Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola". A fermarsi per esprimere "solidarietà con la popolazione palestinese" sarà sia il settore pubblico che quello privato:. L'eventuale astensione dal lavoro- a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di lunedì 22 settembre 2025 - e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici. Le uniche restrizioni della Commissione di garanzia riguardano il trasporto aereo e una "manciata di aziende".