Francoforte: Scout24 scende verso 102,5 Euro

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 4,42%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 102,5 Euro con prima area di resistenza vista a 106,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)