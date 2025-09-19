Francoforte: Scout24 scende verso 102,5 Euro

(Teleborsa) - Scende sul mercato Scout24
, che soffre con un calo del 4,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Scout24
evidenzia un declino dei corsi verso area 102,5 Euro con prima area di resistenza vista a 106,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)