Milano 10:56
42.585 +0,66%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:56
9.226 -0,02%
Francoforte 10:56
23.715 +0,17%

Francoforte: Scout24 scende verso 102,5 Euro

Migliori e peggiori
Francoforte: Scout24 scende verso 102,5 Euro
(Teleborsa) - Scende sul mercato Scout24, che soffre con un calo del 4,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Scout24 evidenzia un declino dei corsi verso area 102,5 Euro con prima area di resistenza vista a 106,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```