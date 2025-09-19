Gaza, veto degli Stati Uniti alla bozza di risoluzione ONU

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti
hanno posto il veto sulla bozza di risoluzione
presentata al Consiglio di sicurezza dell'ONU per Gaza
, in cui si chiedeva ad Israele di "revocare immediatamente e senza condizioni" le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari e "l'immediato cessate il fuoco permanente".
La risoluzione ha ottenuto 14 voti a favore e l'unico veto degli Stati Uniti
, che era ampiamente atteso in considerazione della posizione espressa dagli Stati Uniti a favore di Israele. Nel motivare il veto, la rappresentante USA
all'ONU, Morgan Ortagus, ha spiegato che la bozza di risoluzione "non condanna Hamas e non riconosce il diritto di Israele a difendersi
".
"La risoluzione chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente che lascerebbe Hamas nella posizione di poter compiere futuri attacchi
come quello del 7 ottobre, come ha minacciato più volte di fare", ha proseguito Ortagus, aggiungendo "gli ostaggi in questa risoluzione sono poco più che un ripensamento marginale. Gli Stati Uniti non lo accetteranno mai. Il Presidente Trump non lo accetterà mai".
Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, l'ambasciatore palestinese all'ONU
, Riyad Mansour, ha ringraziato tutti i Paesi che hanno appoggiato la bozza
di risoluzione, criticando invece gli Stati Uniti per il veto. "Questa bozza di risoluzione rappresenta il minimo che l'umanità, la legalità e la moralità impongono. ha affermato Mansour - È profondamente deludente e penoso che sia stata bloccata, negando al Consiglio di sicurezza la possibilità di recitare il giusto ruolo davanti a queste atrocità".