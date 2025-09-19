Gaza, veto degli Stati Uniti alla bozza di risoluzione ONU

(Teleborsa) -hanno posto ilpresentata al Consiglio di sicurezza, in cui si chiedeva ad Israele di "revocare immediatamente e senza condizioni" le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari e "l'immediato cessate il fuoco permanente".La risoluzione ha ottenuto, che era ampiamente atteso in considerazione della posizione espressa dagli Stati Uniti a favore di Israele. Nel motivare il veto, laall'ONU, Morgan Ortagus, ha spiegato che la bozza di risoluzione ""."La risoluzione chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente checome quello del 7 ottobre, come ha minacciato più volte di fare", ha proseguito Ortagus, aggiungendo "gli ostaggi in questa risoluzione sono poco più che un ripensamento marginale. Gli Stati Uniti non lo accetteranno mai. Il Presidente Trump non lo accetterà mai".Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza,, Riyad Mansour, hadi risoluzione, criticando invece gli Stati Uniti per il veto. "Questa bozza di risoluzione rappresenta il minimo che l'umanità, la legalità e la moralità impongono. ha affermato Mansour - È profondamente deludente e penoso che sia stata bloccata, negando al Consiglio di sicurezza la possibilità di recitare il giusto ruolo davanti a queste atrocità".