ICOP, Banca Akros alza il target price a 21 euro e conferma il buy

ICOP

(Teleborsa) -hasul titoloda 20,00 aconfermando la raccomandazione Buy,Nell'attesa della diffusione dei risultati del, prevista per il prossimo, gli analisti si attendono che nei primi sei mesi dell'anno ildi ICOP raddoppi a circa 157 milioni e l’Ebitda raggiunga i 27 milioni, riportando così una crescita di circa il 60% su base annua e del 13% rispetto al semestre precedente. L’Eè atteso contrarsi a circa il 17% a causa di pass-through items relativi a lavori svolti in consorzio.Date le gare vinte, gli analisti si attendono che l’, di cui 120 milioni annunciati nel primo semestre 2025. Sono inclusi i contratti per l’estensione della metropolitana di Milano e l’autostrada A4.Banca Akros prevede che a fine semestre l’, rispetto i 12 milioni di net cash registrati a fine anno 2024, dopo il pagamento di 120 milioni per l’acquisizione di AGH, 40 milioni di assorbimento di capitale circolante netto, 2 milioni di distribuzione di dividendi e 8 milioni di capex.Glia analisti hanno ora, assumendo principalmente minori lavori in consorzio, che portano quindi a una riduzione del 10% del VdP ma a un calo di solo il 4% dell’Ebitda. Ridotta anche la stima sull’assorbimento di capitale circolante netto. Questi due effetti hanno un