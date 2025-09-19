Milano 17:05
42.345 +0,09%
Nasdaq 17:05
24.496 +0,17%
Dow Jones 17:05
46.172 +0,06%
Londra 17:05
9.225 -0,03%
Francoforte 17:05
23.642 -0,14%

ICOP, Banca Akros alza il target price a 21 euro e conferma il buy

Finanza, Consensus
ICOP, Banca Akros alza il target price a 21 euro e conferma il buy
(Teleborsa) - Banca Akros ha alzato il target price sul titolo ICOP da 20,00 a 21,00 euro confermando la raccomandazione Buy,

Nell'attesa della diffusione dei risultati del primo semestre 2025, prevista per il prossimo 29 settembre, gli analisti si attendono che nei primi sei mesi dell'anno il valore della produzione di ICOP raddoppi a circa 157 milioni e l’Ebitda raggiunga i 27 milioni, riportando così una crescita di circa il 60% su base annua e del 13% rispetto al semestre precedente. L’Ebitda margin è atteso contrarsi a circa il 17% a causa di pass-through items relativi a lavori svolti in consorzio.

Date le gare vinte, gli analisti si attendono che l’order intake YTD raggiunga i 350 milioni, di cui 120 milioni annunciati nel primo semestre 2025. Sono inclusi i contratti per l’estensione della metropolitana di Milano e l’autostrada A4.

Banca Akros prevede che a fine semestre l’indebitamento finanziario netto possa raggiungere i 140 milioni, rispetto i 12 milioni di net cash registrati a fine anno 2024, dopo il pagamento di 120 milioni per l’acquisizione di AGH, 40 milioni di assorbimento di capitale circolante netto, 2 milioni di distribuzione di dividendi e 8 milioni di capex.

Glia analisti hanno ora ritoccato le proprie stime per il 2025, assumendo principalmente minori lavori in consorzio, che portano quindi a una riduzione del 10% del VdP ma a un calo di solo il 4% dell’Ebitda. Ridotta anche la stima sull’assorbimento di capitale circolante netto. Questi due effetti hanno un impatto negativo dell’1% sull’EPS atteso per il 2027.
Condividi
```