Milano 10:37
42.656 +0,82%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:37
9.238 +0,11%
Francoforte 10:37
23.751 +0,32%

Italia, produzione nelle costruzioni torna a crescere a luglio

Economia, Macroeconomia
Italia, produzione nelle costruzioni torna a crescere a luglio
(Teleborsa) - Per il mese di luglio 2025 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia cresciuto dello 0,7% rispetto a giugno, tornando a crescere dopo il calo congiunturale dei due mesi precedenti.

Nella media del trimestre maggio - luglio 2025 la produzione nelle costruzioni aumenta dell'1,3% nel confronto con il trimestre precedente.

In termini tendenziali, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l'indice grezzo registrano un incremento del 5,2%.

Nella media dei primi sette mesi del 2025, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l'indice grezzo cresce del 3,1%.
Condividi
```