Italia, produzione nelle costruzioni torna a crescere a luglio

(Teleborsa) - Per il mese di2025 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato dellasia cresciuto dello 0,7% rispetto a giugno, tornando a crescere dopo il calo congiunturale dei due mesi precedenti.Nella media delmaggio - luglio 2025 la produzione nelle costruzioni aumenta dell'1,3% nel confronto con il trimestre precedente.In, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l'indice grezzo registrano un incremento del 5,2%.Nella media deidel 2025, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 4,7%, mentre l'indice grezzo cresce del 3,1%.