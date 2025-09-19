Jefferies, SMBC sale al 20% con creazione di JV per le attività in Giappone

Jefferies

(Teleborsa) - La giapponeseMitsui Banking Corp, il ramo bancario di Sumitomo Mitsui Financial Group, intendenella banca di investimento statunitense, acquistando azioni sul mercato aperto. SMBC continuerà a detenere meno del 5% della partecipazione con diritto di voto.SMBC Group e Jefferies hannoper collaborare su future opportunità di business nel settore corporate e investment banking. Nel 2023, l'alleanza è stata ampliata per migliorare la collaborazione nei mercati M&A, azionari e obbligazionari, con particolare attenzione ai clienti investment grade negli Stati Uniti. SMBC Group e Jefferies hanno successivamente sottoscritto memorandum d'intesa per estendere la loro alleanza alla regione EMEA, Canada, Asia e Australia, nonché per ampliare la portata delle iniziative di copertura congiunta a sponsor globali di maggiori dimensioni, società pre-IPO e clienti corporate con rating inferiore a investment grade.Oggi, Jefferies e SMBC Group hanno annunciato nuovi importanti passi della loro alleanza strategica globale. Ciò includerà l', l'espansione della copertura congiunta di sponsor di maggiori dimensioni e l'implementazione in EMEA di attività congiunte di origination, sottoscrizione ed esecuzione di prestiti sindacati a leva finanziaria per questi clienti. SMBC fornirà a Jefferies circa 2,5 miliardi di dollari in nuove linee di credito per supportare Jefferies e facilitare gli sforzi di collaborazione, inclusi prestiti a leva finanziaria EMEA, prestiti pre-IPO negli Stati Uniti e cartolarizzazioni garantite da attività. Jefferies e SMBC prevedono che la joint venture in Giappone inizierà a servire i clienti a gennaio 2027."SMBC Group e Jefferies insieme sono unici per la potenza delle loro piattaforme globali combinate - ha detto- Dalle fusioni e acquisizioni e altre consulenze strategiche al finanziamento di bilancio e dei mercati dei capitali, fino alla ricerca, alle vendite e al trading sui mercati dei capitali giornalieri, le nostre competenze combinate offrono un valore eccezionale ai nostri clienti in tutto il mondo".