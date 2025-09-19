La Bank of Japan lascia i tassi invariati e decide di iniziare a vendere ETF

(Teleborsa) - Il consiglio direttivo dellaha deciso, con una maggioranza di 7 a 2, di, come da attese del mercato.Per quanto riguarda gli exchange-traded fund () e i fondi comuni di investimento immobiliare giapponesi () in suo possesso, la banca centrale haal mercato in conformità con i principi fondamentali per la loro cessione, tra cui il principio di evitare effetti destabilizzanti sui mercati finanziari. L'entità delle vendite sarà generalmente equivalente a quella delle "azioni acquistate da istituzioni finanziarie" (gli importi delle vendite di ETF e J-REIT rappresenteranno circa lo 0,05% dei valori di negoziazione sui mercati).A marzo 2024, la BoJ aveva deciso di interrompere gli acquisti di ETF e J-REIT. Ora venderà ETF sul mercato a undi circa 330 miliardi di yen all'anno, in base ai prezzi formati sul mercato valutario, e venderà J-REIT sul mercato a un ritmo di circa 5 miliardi di yen all'anno.La BoJ ritiene che l', sebbene si sia osservata una parziale debolezza. I consumi privati ??hanno mostrato una buona tenuta, nonostante il miglioramento della situazione occupazionale e dei redditi, nonostante la debolezza del sentiment dei consumatori dovuta all'impatto degli aumenti dei prezzi e di altri fattori.Sul fronte dei prezzi, con il proseguimento delle misure volte a trasferire gli aumenti salariali sui prezzi di vendita, il tasso di incremento annuo dell'indice dei prezzi al consumo (CPI, tutti i prodotti esclusi i prodotti alimentari freschi) si è attestato di recente tra il 2,5% e il 3,0%, a causa degli effetti dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, come quelli del riso, e di altri fattori. LeIn ogni caso, "e di altro tipo in ciascuna giurisdizione e come reagiranno l'attività economica e i prezzi esteri - si legge nel rapporto della BoJ - È pertanto necessario prestare la dovuta attenzione all'impatto di questi sviluppi sui mercati finanziari e valutari, nonché sull'attività economica e sui prezzi del Giappone".