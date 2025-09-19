Lavoro, oltre 146mila contratti di produttività depositati e attivi da inizio anno

(Teleborsa) - Tra metà luglio e metà settembre il numero dei contratti di produttività
depositati e attivi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sale di ulteriori 38.166 unità
. Dall’inizio dell’anno e fino al 15 settembre 2025 il totale dei contratti sale a 146.507, il 6,2% in più rispetto alla stessa data del 2024. Tra 17.827 depositi nella sola prima metà di settembre, la maggior parte dei contratti arriva da accordi aziendali (14.635, +4,3 sul 2024), mentre i restanti sono territoriali (3.192). Lo comunica lo stesso Ministero del Lavoro in una nota.
Il deposito telematico
dei contratti aziendali e territoriali, attivata a seguito del Decreto interministeriale 25 marzo 2016 e relativa alla detassazione dei premi di produttività, registra l’applicazione di un contratto di produttività per 4.748.914 lavoratori, cui viene corrisposto un premio del valore medio di 1.600 euro l’anno
. Su questi importi, l’aliquota di tassazione per l’imposta sostitutiva è al 5%, con percentuale dimezzata a partire dalla Legge di Bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022). La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 385, Legge n. 207/2024).
La riduzione
opera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente, fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Diverse le finalità
dei contratti attivi: 14.520 riportano obiettivi di produttività, 11.518 di redditività, 9.022 di qualità, mentre 1.942 prevedono un piano di partecipazione e 11.273 misure di welfare aziendale.
Rispetto alla dimensione delle aziende
che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)