Lavoro, oltre 146mila contratti di produttività depositati e attivi da inizio anno

(Teleborsa) - Tra metà luglio e metà settembre il numero deidepositati e attivi presso ilsale di ulteriori. Dall’inizio dell’anno e fino al 15 settembre 2025 il totale dei contratti sale a 146.507, il 6,2% in più rispetto alla stessa data del 2024. Tra 17.827 depositi nella sola prima metà di settembre, la maggior parte dei contratti arriva da accordi aziendali (14.635, +4,3 sul 2024), mentre i restanti sono territoriali (3.192). Lo comunica lo stesso Ministero del Lavoro in una nota.Ildei contratti aziendali e territoriali, attivata a seguito del Decreto interministeriale 25 marzo 2016 e relativa alla detassazione dei premi di produttività, registra l’applicazione di un contratto di produttività per 4.748.914 lavoratori, cui viene corrisposto un. Su questi importi, l’aliquota di tassazione per l’imposta sostitutiva è al 5%, con percentuale dimezzata a partire dalla Legge di Bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022). La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 385, Legge n. 207/2024).Laopera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente, fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.Diverse ledei contratti attivi: 14.520 riportano obiettivi di produttività, 11.518 di redditività, 9.022 di qualità, mentre 1.942 prevedono un piano di partecipazione e 11.273 misure di welfare aziendale.Rispetto allache si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).