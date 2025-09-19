Mediobanca, consiglieri e dirigenti continuano a vendere azioni

Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Idopo il successo dell'offerta pubblica di, presidente di Mediobanca, ha venduto 100 mila azioni di Piazzetta Cuccia il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,378 euro, per un controvalore di circa 2,14 milioni di euro., amministratore delegato di Mediobanca, ha venduto 465.222 di azioni il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,4107 euro, per un controvalore di circa 9,96 milioni., direttore generale di Mediobanca, ha venduto 112.688 azioni di Piazzetta Cuccia il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,5776 euro, per un controvalore di circa 2,43 milioni.Ancora, tra i vertici delle società del gruppo Mediobanca,, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, nella giornata del 18 settembre, ha ceduto 2.000 azioni a 21,50 euro ciascuna per un controvalore complessivo di 43 mila euro.