Mediobanca, consiglieri e dirigenti continuano a vendere azioni

(Teleborsa) - I vertici di Mediobanca continuano a vendere azioni
dopo il successo dell'offerta pubblica di Banca Monte dei Paschi di Siena
.Renato Pagliaro
, presidente di Mediobanca, ha venduto 100 mila azioni di Piazzetta Cuccia il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,378 euro, per un controvalore di circa 2,14 milioni di euro.Alberto Nagel
, amministratore delegato di Mediobanca, ha venduto 465.222 di azioni il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,4107 euro, per un controvalore di circa 9,96 milioni.Francesco Saverio Vinci
, direttore generale di Mediobanca, ha venduto 112.688 azioni di Piazzetta Cuccia il 18 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,5776 euro, per un controvalore di circa 2,43 milioni.
Ancora, tra i vertici delle società del gruppo Mediobanca, Antonio Domenico Santese
, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, nella giornata del 18 settembre, ha ceduto 2.000 azioni a 21,50 euro ciascuna per un controvalore complessivo di 43 mila euro.