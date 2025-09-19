OPAS MPS su Mediobanca, adesioni al 70,5%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 19 settembre 2025 - quarto giorno di riapertura dei termini - sono state presentate 47.150.272 richieste di adesione.
Pertanto, la percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al 70,4845% (o del 69,1097% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).
La riapertura dei termini si svolge il 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione.