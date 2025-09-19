Pirelli, Unicorn Mobility: accordo con Veridia Resort per la fornitura di ebike ai turisti

(Teleborsa) - Unicorn Mobility
, startup innovativa che promuove la mobilità sostenibile in collaborazione con Pirelli
offrendo servizi di mobilità elettrica leggera a hotel, aziende e complessi residenziali tramite un’applicazione interattiva scaricabile su smartphone - presenta la partnership strategica con Veridia Resort
, che fa parte del Radisson Hotel Group, uno dei principali gruppi alberghieri a livello internazionale.
Nella rinomata località balneare di Chia
, nella città metropolitana di Cagliari
, l’iconico Veridia Resort rappresenta un’oasi di pace e tranquillità
che, grazie alla propria offerta esclusiva di servizi ed esperienze, celebra appieno la bellezza e i paesaggi della terra sarda. Già da qualche mese, l’offerta del resort si è ampliata ulteriormente
poiché grazie all’accordo siglato sono disponibili per ospiti e turisti le innovative ebike targate Pirelli | Unicorn Mobility
.
La collaborazione con Unicorn Mobility permette ai viaggiatori che optano per un soggiorno nel resort di usufruire del servizio di noleggio di ebike premium a pedalata assistita
, a marchio Pirelli | Unicorn Mobility, dotate di casco, GPS e sistema di allarme integrati. Tramite l’app proprietaria sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente localizzabili e gestibili, offrendo un’esperienza personalizzata e intuitiva.Gianluca Iorio
, Co-Founder di Unicorn Mobility, ha dichiarato: “Il cicloturismo si sta rivelando una pratica sempre più diffusa, grazie alla crescente attenzione per uno stile di vita sano e attivo, e soprattutto sostenibile per sé stessi e l’ambiente. Ci rende particolarmente orgogliosi la partnership con un resort come Veridia, che mette al centro del proprio concept l’importanza della natura e della tranquillità. Questo invita i turisti a riscoprire e vivere appieno il territorio, e incentivare questa nuova modalità di soggiorno vacanza si sposa appieno con la nostra vision, verso un turismo più consapevole e sostenibile”.