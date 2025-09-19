Pirelli, Unicorn Mobility: accordo con Veridia Resort per la fornitura di ebike ai turisti

Pirelli

(Teleborsa) -, startup innovativa che promuove la mobilità sostenibile in collaborazione conoffrendo servizi di mobilità elettrica leggera a hotel, aziende e complessi residenziali tramite un’applicazione interattiva scaricabile su smartphone - presenta la, che fa parte del Radisson Hotel Group, uno dei principali gruppi alberghieri a livello internazionale.Nella rinomata località balneare di, nella città metropolitana di, l’iconico Veridia Resort rappresenta un’che, grazie alla propria offerta esclusiva di servizi ed esperienze, celebra appieno la bellezza e i paesaggi della terra sarda. Già da qualche mese, l’poichéLa collaborazione con Unicorn Mobility permette ai viaggiatori che optano per un soggiorno nel resort di usufruire del servizio di, a marchio Pirelli | Unicorn Mobility, dotate di casco, GPS e sistema di allarme integrati. Tramite l’app proprietaria sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli sono facilmente localizzabili e gestibili, offrendo un’esperienza personalizzata e intuitiva., Co-Founder di Unicorn Mobility, ha dichiarato: “Il cicloturismo si sta rivelando una pratica sempre più diffusa, grazie alla crescente attenzione per uno stile di vita sano e attivo, e soprattutto sostenibile per sé stessi e l’ambiente. Ci rende particolarmente orgogliosi la partnership con un resort come Veridia, che mette al centro del proprio concept l’importanza della natura e della tranquillità. Questo invita i turisti a riscoprire e vivere appieno il territorio, e incentivare questa nuova modalità di soggiorno vacanza si sposa appieno con la nostra vision, verso un turismo più consapevole e sostenibile”.