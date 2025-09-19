Plenitude: nuovo hub di ricarica per veicoli elettrici al Thermal Resort Lendava

(Teleborsa) - Plenitude, attraverso la sua controllata, eannunciano oggi l'inaugurazione di dieci punti di ricarica per veicoli elettrici tecnologicamente avanzati installati presso il complesso termale. L'infrastruttura, in particolare, – fa sapere Plenitude in una nota – include 6 punti di ricarica a corrente alternata (AC) da 22 kW e 4 punti a corrente continua (DC) Ultrafast da 300 kW, e offrirà a tutti gli e-driver soluzioni rapide e affidabili per ricaricare la propria vettura elettrica.Ilè stato realizzato grazie alla collaborazione con Thermal Resort Lendava, che ha permesso l'installazione dell'infrastruttura nella propria sede, e con il Comune di Lendava che ha fornito supporto durante l'intero iter autorizzativo."La– si legge nella nota – rappresenta un mercato sempre più strategico per Plenitude che prevede di ampliare ulteriormente la propria rete di ricarica su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle principali arterie autostradali, ai principali centri urbani e alle località turistiche. Il nuovo hub contribuirà in modo significativo a migliorare la qualità del soggiorno degli ospiti del Thermal Resort Lendava, consentendo loro di ricaricare facilmente e rapidamente i veicoli elettrici direttamente in loco, senza la necessità di ulteriorispostamenti".Allo stesso tempo, – spiega– "il progetto porterà benefici anche alla comunità locale, poiché la nuova infrastruttura di ricarica contribuirà allo sviluppo della mobilità elettrica e migliorerà la visibilità di Lendava quale destinazione attenta a tale tematica".è presente in Slovenia nel mercato retail dell'energia attraversoe nel settore della mobilità elettrica tramite la controllata