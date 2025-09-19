Pop Sondrio, rinnovati i cinque Comitati consiliari

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di amministrazione
di Banca Popolare di Sondrio
ha proceduto al rinnovo dei Comitati consiliari
.
Del Comitato Controllo e rischi
fanno parte: Malaguti Maria Chiara (Presidente), Beni Gabriele, Molla Pierluigi, Ruzzu Alessandra Cincotti Cristiano.
Del Comitato Nomine e Corporate Governance
fanno parte: Recchi Giuseppe (Presidente), Neervoort Séverine Mélissa Harmine, Massimetti Annamaria.
Del Comitato Remunerazione
fanno parte: Stefini Silvia (Presidente), Giay Roberto, Malaguti Maria Chiara.
Del Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati
fanno parte: Beni Gabriele (Presidente), Cincotti Cristiano, Recchi Giuseppe.
Del Comitato Sostenibilità
fanno parte: Neervoort Séverine Mélissa Harmine (Presidente), Ruzzu Alessandra, Stefini Silvia.