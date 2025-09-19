Milano 15:13
Pop Sondrio, rinnovati i cinque Comitati consiliari
(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio ha proceduto al rinnovo dei Comitati consiliari.

Del Comitato Controllo e rischi fanno parte: Malaguti Maria Chiara (Presidente), Beni Gabriele, Molla Pierluigi, Ruzzu Alessandra Cincotti Cristiano.

Del Comitato Nomine e Corporate Governance fanno parte: Recchi Giuseppe (Presidente), Neervoort Séverine Mélissa Harmine, Massimetti Annamaria.

Del Comitato Remunerazione fanno parte: Stefini Silvia (Presidente), Giay Roberto, Malaguti Maria Chiara.

Del Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati fanno parte: Beni Gabriele (Presidente), Cincotti Cristiano, Recchi Giuseppe.

Del Comitato Sostenibilità fanno parte: Neervoort Séverine Mélissa Harmine (Presidente), Ruzzu Alessandra, Stefini Silvia.
