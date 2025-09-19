Regno Unito, vendite al dettaglio aumentano più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Crescono più delle attese in tutte le letture le. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato ad agosto 2025 un incremento dello 0,5%, dopo il +0,5% registrato a luglio e contro il +0,4% stimato dal consensus.si registra una variazione positiva dello 0,7%, sopra le aspettative (+0,6%), dopo il +0,8% di luglio.Le vendite al dettaglio, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,8% su mese, (+0,3% le attese) dopo il +0,4% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,2% dopo il +1% precedente (+0,8% erano le attese).