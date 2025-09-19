Milano 9:06
Regno Unito, vendite al dettaglio aumentano più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Crescono più delle attese in tutte le letture le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato ad agosto 2025 un incremento dello 0,5% su base mensile, dopo il +0,5% registrato a luglio e contro il +0,4% stimato dal consensus.

Su base annua si registra una variazione positiva dello 0,7%, sopra le aspettative (+0,6%), dopo il +0,8% di luglio.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dello 0,8% su mese, (+0,3% le attese) dopo il +0,4% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +1,2% dopo il +1% precedente (+0,8% erano le attese).

(Foto: Hanson Lu on Unsplash)
