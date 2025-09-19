WIIT, ok CdA a emissione bond non convertibile

WIIT

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, ha approvato, in data odierna, l’emissione di un, unrated, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni.La delibera, si legge in una nota, prevede che il Prestito Obbligazionario abbia unaa decorrere dalla data di emissione, unSisso, non inferiore al 4,00% lordo annuo,riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato; e` inoltre previsto che il Prestito Obbligazionario sia soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi all’assunzione di nuovo indebitamento in linea con la prassi di mercato e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario siano emesse alla pari, con un taglio pari a Euro 1.000.Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per esigenze aziendali di tesoreria (tenuto altresì conto della prevista scadenza, nel corso del 2026, del prestito obbligazionario “Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026” (ISIN XS2377768366) e del prestito obbligazionario di importo nominale pari a Euro 20 milioni con scadenza 29 dicembre 2026) e a supporto della strategia di crescita della Societa`.E[ inoltre previsto che, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da