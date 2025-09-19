WIIT, ok CdA a emissione bond non convertibile

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di WIIT
, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, ha approvato, in data odierna, l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
, unrated, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni.
La delibera, si legge in una nota, prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di 5 anni
a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse
Sisso, non inferiore al 4,00% lordo annuo, cedole
riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato; e` inoltre previsto che il Prestito Obbligazionario sia soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi all’assunzione di nuovo indebitamento in linea con la prassi di mercato e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario siano emesse alla pari, con un taglio pari a Euro 1.000.
Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per esigenze aziendali di tesoreria (tenuto altresì conto della prevista scadenza, nel corso del 2026, del prestito obbligazionario “Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026” (ISIN XS2377768366) e del prestito obbligazionario di importo nominale pari a Euro 20 milioni con scadenza 29 dicembre 2026) e a supporto della strategia di crescita della Societa`.
E[ inoltre previsto che, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana
.