Milano 9:10
42.138 -0,41%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 9:11
9.215 -0,02%
23.568 -0,30%

Adventure, da oggi niente ordini senza limite di prezzo

Finanza
Adventure, da oggi niente ordini senza limite di prezzo
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da oggi, lunedì 22 settembre 2025, e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Adventure, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

Nella seduta di venerdì il titolo ha perso l'8,8%, non riuscendo a fare prezzo per la maggior parte della seduta. Il calo su base settimanale è del 18%, mentre da inizio anno le azioni hanno perso il 38%.

Adventure è stata protagonista di un poderoso rally dall'IPO nell'agosto 2024, quando era stata collocata a 2 euro e aveva raccolto raccolto 4 milioni di euro. A ottobre 2024 si è spinta fino ad un massimo di 24,20 euro per azione, prima di rintracciare ma non scendere mai sotto i 14 euro prima della scorsa settimana.

Il rally in Borsa non è stato supportato dai fondamentali - la società ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 11,2 milioni di euro, EBITDA rettificato a 2,1 milioni di euro e utile netto a 0,1 milioni di euro - ma dalla speculazione e dalle aspettative di crescita sulla società.
Condividi
```