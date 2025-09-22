Adventure, da oggi niente ordini senza limite di prezzo

Adventure

(Teleborsa) -ha comunicato che da oggi, lunedì 22 settembre 2025, e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni,Nella seduta diil titolo ha, non riuscendo a fare prezzo per la maggior parte della seduta. Il calo su base settimanale è del 18%, mentre da inizio anno le azioni hanno perso il 38%.Adventure è stata protagonista di unnell'agosto 2024, quando era stata collocata a 2 euro e aveva raccolto raccolto 4 milioni di euro. A ottobre 2024 si è spinta fino ad un massimo di 24,20 euro per azione, prima di rintracciare ma non scendere mai sotto i 14 euro prima della scorsa settimana.Il rally in Borsa- la società ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 11,2 milioni di euro, EBITDA rettificato a 2,1 milioni di euro e utile netto a 0,1 milioni di euro - ma dalla speculazione e dalle aspettative di crescita sulla società.