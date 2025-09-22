Alfonsino, nuovo accordo in esclusiva con Black Burger che torna dopo 2 anni di assenza

(Teleborsa) - Alfonsino
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha ripristinato la collaborazione con Black Burger
, noto brand nel segmento delle hamburgerie gourmet, già precedentemente affiliato alla piattaforma.
Il ritorno di Black Burger su Alfonsino segue un periodo di assenza dovuto a scelte strategico commerciali del partner
, si legge in una nota. Dopo un'esperienza condotta con altre piattaforme di delivery, Black Burger ha valutato con attenzione il servizio, i livelli di performance e la qualità percepita dal cliente finale, concludendo che il modello operativo e relazionale proposto da Alfonsino rappresenta la soluzione più coerente con le proprie esigenze di posizionamento, efficienza e immagine.
"Il ritorno di Black Burger rappresenta molto più di una semplice riattivazione commerciale: è la conferma che quando due realtà condividono una visione di qualità, servizio e prossimità, il legame resiste al tempo e alle scelte strategiche - ha commentato Claudio Cipriani, CAO di Alfonsino
- Abbiamo il massimo rispetto per un brand come Black Burger, che ha saputo mettersi in discussione e scegliere - con piena consapevolezza - il partner più adatto al proprio modo di intendere il delivery. La loro fiducia rafforza la nostra convinzione: costruire valore, nel lungo periodo, premia sempre".