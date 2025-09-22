Alfonsino, nuovo accordo in esclusiva con Black Burger che torna dopo 2 anni di assenza

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha, noto brand nel segmento delle hamburgerie gourmet, già precedentemente affiliato alla piattaforma.Il ritorno di Black Burger su Alfonsino segue un, si legge in una nota. Dopo un'esperienza condotta con altre piattaforme di delivery, Black Burger ha valutato con attenzione il servizio, i livelli di performance e la qualità percepita dal cliente finale, concludendo che il modello operativo e relazionale proposto da Alfonsino rappresenta la soluzione più coerente con le proprie esigenze di posizionamento, efficienza e immagine."Il ritorno di Black Burger rappresenta molto più di una semplice riattivazione commerciale: è la conferma che quando due realtà condividono una visione di qualità, servizio e prossimità, il legame resiste al tempo e alle scelte strategiche - ha commentato- Abbiamo il massimo rispetto per un brand come Black Burger, che ha saputo mettersi in discussione e scegliere - con piena consapevolezza - il partner più adatto al proprio modo di intendere il delivery. La loro fiducia rafforza la nostra convinzione: costruire valore, nel lungo periodo, premia sempre".