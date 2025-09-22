Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 settembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 22/09/2025
14:30 USA
: Indice CFNAI (preced. -0,19 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -15,5 punti) Martedì 23/09/2025
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 50,6 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 50,7 punti)
14:30 USA
: Partite correnti, trimestrale (atteso -270 Mld $; preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: Indice Fed Richmond (atteso -9 punti; preced. -7 punti) Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 89,4 punti; preced. 89 punti)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 29,7%)
16:00 USA
: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili) Giovedì 25/09/2025
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23,1 punti; preced. -23,6 punti)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 86 punti; preced. 87 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,4%)
14:30 USA
: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 90 Mld piedi cubi) Venerdì 26/09/2025
09:00 Spagna
: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 93,6 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (preced. 96,2 punti)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti)