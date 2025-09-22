Milano 13:01
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 settembre 2025
(Teleborsa) -
Lunedì 22/09/2025
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,19 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -15,5 punti)

Martedì 23/09/2025
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,6 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 50,7 punti)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -270 Mld $; preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -9 punti; preced. -7 punti)

Mercoledì 24/09/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 49,7 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 89,4 punti; preced. 89 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 29,7%)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -0,6%)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 651K unità; preced. 652K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,29 Mln barili)

Giovedì 25/09/2025
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23,1 punti; preced. -23,6 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 86 punti; preced. 87 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,4%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 3,3%; preced. -0,5%)
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 231K unità)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. -2,8%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,96 Mln unità; preced. 4,01 Mln unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 90 Mld piedi cubi)

Venerdì 26/09/2025
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 93,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 96,2 punti)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,4 punti; preced. 58,2 punti)


