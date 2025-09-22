Milano 17:35
Borgosesia, chiusa sottoscrizione prestito obbligazionario da 20 milioni di euro
(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha fatto sapere di aver ricevuto ulteriori richieste di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" - per 0,55 milioni di euro.

Il prestito risulta quindi integralmente sottoscritto per complessivi 20 milioni di euro.

Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione - ammesse a quotazione a maggio 2025 su Euronext Access Milan – e, quindi, le stesse frutteranno un interesse variabile pari all’Euribor 3 Mesi, maggiorato di 400 (quattrocento) punti base (4,00%) per anno. Le cedole saranno pagate mensilmente.
