BYD, Berkshire Hathaway esce completamente dal capitale dopo 17 anni

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway, la holding guidata da Warren Buffett, è uscita totalmente dal capitale di BYD. Sulla Borsa di Hong Kong, il titolo della casa automobilistica cinese ha perso il 3,4%.

La società statunitense aveva investito per la prima volta in BYD nel 2008, acquisendo circa 225 milioni di azioni per 230 milioni di dollari.

Berkshire aveva iniziato a ridurre la sua partecipazione in BYD nel 2022 e nel 2024 la sua partecipazione era scesa a meno del 5% delle azioni in circolazione del produttore di veicoli elettrici
