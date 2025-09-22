BYD, Berkshire Hathaway esce completamente dal capitale dopo 17 anni

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -, la holding guidata da Warren Buffett, è uscita totalmente dal capitale di. Sulla Borsa di Hong Kong, il titolo della casa automobilistica cinese ha perso il 3,4%.La società statunitense aveva investito per la prima volta in BYD nel 2008, acquisendo circa 225 milioni di azioni per 230 milioni di dollari.Berkshire aveva iniziato a ridurre la sua partecipazione in BYD nel 2022 e nel 2024 la sua partecipazione era scesa a meno del 5% delle azioni in circolazione del produttore di veicoli elettrici