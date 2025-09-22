Dotstay, apertura del quarto e ultimo periodo di esercizio dei Warrant

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Dotstay, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha fatto sapere che dal 1° ottobre 2025 si aprirà il terzo ed ultimo periodo di esercizio dei "", codice ISIN IT0005523821.dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° ottobre 2025 e fino al 15 ottobre 2025, estremi inclusi, con facoltà di sottoscrivereDotstay, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant, nel rapporto di un'per ogni quattro Warrant esercitati, a un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a 5 euro.Ildelle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all’atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Terzo Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Terzo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per tale periodo di esercizio.L’e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Euronext Securities, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Terzo Periodo di Esercizio, avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Terzo Periodo di Esercizio.