Milano 16:50
42.336 +0,06%
Nasdaq 16:50
24.683 +0,23%
Dow Jones 16:50
46.315 0,00%
Londra 16:50
9.222 +0,05%
Francoforte 16:50
23.509 -0,55%

Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre

Economia, Macroeconomia
Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre
(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e si porta a -14,9 punti rispetto ai -15,5 di agosto.

Il dato è anche migliore delle attese degli analisti (-15 punti).

Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -14,3 punti (+0,5 punti percentuali).

(Foto: © Bred2k8 / Dreamstime)
Condividi
```