Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei
a settembre. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari
della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e si porta a -14,9 punti rispetto ai -15,5 di agosto.
Il dato è anche migliore delle attese degli analisti
(-15 punti). Nel complesso dell'Unione europea
l'indicatore è pari a -14,3 punti (+0,5 punti percentuali).(Foto: © Bred2k8 / Dreamstime)