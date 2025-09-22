Expo Osaka: presentato il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea

(Teleborsa) -, ha promosso al Padiglione Italia dinell’ambito della settimana dedicata alla presenza istituzionale regionale.L’iniziativa - spiega la nota -capace di integrare tutte le fasi della filiera – dalla produzione agricola alla trasformazione, dalla logistica alla distribuzione, fino alla ristorazione – generando valore economico e sociale per le comunità locali.sono stati affidati al presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Daniele Montroni, e al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. A moderare l’incontro Roberta Trovarelli, responsabile Promozione Cooperativa e Internazionalizzazione di Legacoop Emilia-Romagna. Hanno portato la loro testimonianza i vertici di alcune tra le maggiori cooperative agroalimentari regionali: Franco Michelini, presidente di Legacoop Agroalimentare Nord Italia e vicepresidente di Progeo; Enrico Manni, presidente del Consorzio Granterre; Giorgio Baracani, presidente di Conapi; Stanislao Fabbrino, presidente di Fruttagel e amministratore delegato di DecoIndustrie.“La forza della cooperazione emiliano-romagnola è la capacità di rappresentare un’intera filiera che parte dal lavoro degli agricoltori e arriva fino alla tavola, passando per trasformazione, distribuzione, logistica e ristorazione – dichiara, presidente di Legacoop Emilia-Romagna - È un modello che non si limita a produrre eccellenze, ma che restituisce valore ai soci, garantisce occupazione stabile e sostiene le comunità locali. In questa integrazione sta la nostra identità e la nostra capacità di proporre, attraverso il Manifesto della Dieta Mediterranea, un progetto di sviluppo sostenibile che può parlare non solo all’Emilia-Romagna, ma anche al contesto internazionale”.Il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea è stato presentato da Sara Guidelli, direttrice generale di Legacoop Agroalimentare. Il documento interpreta la Dieta Mediterranea come progetto di sviluppo basato su cinque direttrici – sostenibilità, salute, equità, educazione e innovazione – e intende rafforzare il ruolo delle cooperative nel garantire modelli alimentari giusti, tracciabili e sostenibili.“Con il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea abbiamo voluto dare una visione unitaria alla forza delle nostre imprese, intrecciando salute, sostenibilità, lavoro e cultura del cibo – sottolinea- Le testimonianze portate oggi dimostrano con chiarezza come questi valori prendano forma in progetti reali, capaci di innovare e allo stesso tempo di restare radicati nei territori. È la dimostrazione di una comunità cooperativa che, dal campo alla tavola, sa parlare al mondo con la concretezza delle proprie esperienze”Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di Legacoop,e al vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, che hanno sottolineato il valore della cooperazione come unico modello imprenditoriale in grado di presidiare l’intera filiera e di unire tradizione e innovazione in una prospettiva di giustizia sociale e di salvaguardia ambientale.“Legacoop rappresenta l’intera filiera agroalimentare, una filiera integrata, fondata su principi di democrazia economica, inclusione e responsabilità sociale. Questo ci rende particolarmente forti nell’affrontare le grandi sfide del nostro tempo: la sfida alimentare, la sfida sociale, la sfida ambientale – dichiara- Oggi qui, a Osaka, vogliamo sottolineare anche il valore internazionale di questo messaggio. L’Italia e il Giappone, pur con storie e tradizioni diverse, condividono un’idea comune: che l’alimentazione non è solo nutrimento, ma cultura, benessere e armonia con la natura. In questo dialogo si apre la possibilità di consolidare un ponte culturale e valoriale tra i nostri Paesi, un ponte che non riguarda soltanto lo scambio di prodotti, ma la costruzione di visioni comuni per il futuro”.a per condividere con il mondo la forza del nostro modello agroalimentare, fondato sulla cooperazione, sulla sostenibilità e la sicurezza. Un settore in grado di alimentare una filiera di grande qualità – dichiaranopresidente e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna - Il Manifesto Cooperativo della Dieta Mediterranea è un messaggio che parte dall’Emilia-Romagna e parla al futuro: integra salute, lavoro e cultura del cibo, rafforzando quel legame profondo tra territorio e comunità che ci rende competitivi e riconoscibili a livello internazionale. Il dialogo con il Giappone, che condivide nella propria tradizione alimentare la stessa attenzione all’equilibrio, al benessere e all’armonia con la natura, ci permette di costruire una visione comune di sviluppo equo e rispettoso delle persone e dell’ambiente”.La giornata si è conclusa con unaa testimonianza del patrimonio agroalimentare regionale e della capacità delle cooperative di rappresentarlo nel mondo.