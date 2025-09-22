Ferrari raggiunge l'8,80% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 15 al 19 settembre 2025, un totale di 66.210 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 405,7636 euro, per un controvalore
pari a 26.865.609,96 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 19 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 79.620.691,85 euro per n. 194.360 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 29.456.498,03 USD per n. 61.276 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 19 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.961.611 azioni proprie ordinarie pari all'8,80% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 19 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.266.656 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.747.350.689,10 euro.
A Milano, performance infelice per il Cavallino rampante di Maranello
, che chiude la giornata del 22 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.