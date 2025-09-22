Ferrari raggiunge l'8,80% del capitale sociale con il buyback

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 15 al 19 settembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 405,7636 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 19 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 79.620.691,85 euro per n. 194.360 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 29.456.498,03 USD per n. 61.276 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 19 settembre 2025 Ferrari deteneva 15.961.611 azioni proprie ordinarie pari all'8,80% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 19 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.266.656 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.747.350.689,10 euro.A Milano, performance infelice per il, che chiude la giornata del 22 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.