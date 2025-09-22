Milano 13:06
42.240 -0,17%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:06
9.224 +0,08%
Francoforte 13:06
23.484 -0,66%

Francoforte: scambi al rialzo per Scout24

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Scout24
(Teleborsa) - Bene Scout24, con un rialzo del 3,03%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Scout24 rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Scout24, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 104,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 106 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 103,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```