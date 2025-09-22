Gabetti, Speretta: dopo un buon semestre cavalcare l’onda dei nuovi trend del residenziale

(Teleborsa) - Gabetti Property Solutions
ha chiuso il primo semestre 2025 con ricavi operativi consolidati pari a 57,2 milioni
di euro, in crescita rispetto ai 53 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.
"L'andamento del Gruppo nei primi sei mesi dell’anno è stato complessivamente positivo
, trainato in particolare dalle divisioni Network Services e Building Management & Renovation", osserva Marco Speretta
, Amministratore Delegato Gabetti Property Solutions, in un’intervista rilasciata a Teleborsa.
La performance della divisione Network Services
"è stata sostenuta in particolare dagli ottimi risultati di Monety
, la nostra società di mediazione creditizia, che hanno sovraperformato persino l’andamento del mercato".
Dal lato Building Management & Renovation
, "la divisione ha continuato a beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle riqualificazioni
, ancora rilevanti per alcune attività nel corso del 2025".
Guardando anche alle altre business unit, prosegue l’Ad, "un altro punto di forza è stato certamente Abaco Team
, parte della divisione Corporate Services, soprattutto in termini di marginalità".
Performance che sono state ottenute "nel corso di una importante fase di riorganizzazione aziendale,
il cui primo passo ci ha portato a suddividere le numerose società del Gruppo Gabetti in quattro macro-aree
: Agency Services, Corporate Services, Network Services e Building Management & Renovation", precisa Speretta.
Volgendo lo sguardo al futuro e ai prossimi trend del settore immobiliare, il manager sottolinea come dalla lettura del mercato condotta con il supporto del proprio ufficio studi, Gabetti abbia riscontrato "diversi spunti che ci danno la tendenza
di quello che sarà il mercato dei prossimi anni".
In particolare, evidenzia l’Ad, "l’invecchiamento
della popolazione, la crescente necessità di case a prezzi più accessibili
per studenti e fasce meno abbienti della popolazione, la transizione e riqualificazione energetica
e le diverse modalità di vivere e di lavorare
in casa" fanno sì che "ci sia una forte tendenza sul settore residenziale
e sul residenziale alternativo
, con l’emergere di nuove forme dell’abitare - dal senior housing al junior housing al social housing - che in futuro saranno probabilmente di grande interesse anche per gli investitori
, non solo nazionali".
Questo trend emergente, "per noi è molto importante e di sicuro interesse, considerato il nostro posizionamento orientato principalmente al settore residenziale
del mercato immobiliare".
Quindi, conclude Speretta, "continueremo sicuramente a puntare sul residenziale, facendo leva sulla nostra marcata capillarità territoriale
e sui buoni risultati che continua a registrare la divisione impegnata sul fonte della gestione e riqualificazione dei condomini".