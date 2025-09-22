Generali, Berkshire Hathaway Italia sceglie Das per la tutela legale dei medici assicurati

(Teleborsa) - Una partnership
per garantire la migliore tutela legale ai professionisti della salute, ormai ogni giorno al centro di contenziosi che riguardano la loro attività. L’hanno sottoscritta Das
, la Compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela e nella gestione dei rischi, e Berkshire Hathaway International Insurance Limited
- Rappresentanza generale per l’Italia della holding statunitense guidata da Warren Buffett.
Grazie all’accordo, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari assicurati con BHIIL
possono affrontare con maggiore serenità le sfide legali sempre più frequenti in ambito professionale, continuando a concentrarsi sulla cura e sul benessere dei loro pazienti, consapevoli di avere il supporto necessario in caso di difficoltà.
Oltre alla difesa nelle situazioni di potenziale conflittualità
, la tutela legale può assumere un ruolo preventivo. I camici bianchi ed i diversi addetti alla salute hanno la possibilità di ricorrere a consulenze telefoniche tempestive, con avvocati esperti che li aiutano a comprendere meglio le normative vigenti, evitando incertezze o errori nelle decisioni quotidiane. Samuele Marconcini
, General Manager di Das, dichiara: "Siamo orgogliosi che la Rappresentanza Italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited - la filiale italiana della holding statunitense guidata da Warren Buffett - ci abbia scelti come partner per la difesa legale dei propri clienti. Siamo certi che le garanzie introdotte nell’offerta assicurativa dedicata ai medici e agli operatori siano solo il primo passo di una partnership che evolverà negli anni futuri, portando valore, innovazione e servizio sul mercato". Nazareno Cerni
, Country Manager per l’Italia di Berkshire Hathaway, commenta: «Siamo contenti di annunciare questa partnership strategica con DAS, che ci permette di introdurre la Tutela Legale come garanzia aggiuntiva nei nostri prodotti. Collaborare con un partner di così alta competenza e reputazione rafforza il nostro impegno a offrire soluzioni su misura per i nostri clienti. Insieme, stiamo costruendo un nuovo standard di affidabilità e protezione nel nostro settore».
La professione medica
, con la sua fondamentale missione di cura e assistenza, è da tempo al centro dell'attenzione della società veronese. A causa della crescente complessità delle normative sanitarie e delle sfide legali quotidiane, la tutela per i medici è diventata un elemento cruciale per garantire la sicurezza delle loro attività lavorative.
In un contesto in cui la medicina
è sempre più tecnologica e specializzata, i professionisti del settore sono esposti a un numero crescente di rischi, che spaziano da indagini penali, presunti errori diagnostici e terapeutici, malintesi con i pazienti o contenziosi riguardanti la gestione del consenso informato.
Si calcola che nei tribunali italiani
, negli ultimi anni, siano circa 300mila le cause pendenti contro medici e strutture sanitarie pubbliche e private. Nel 97% dei casi, in ambito penale, il contenzioso si risolve con l’assoluzione. Le cause legali
sono in costante aumento, con circa 35 mila casi ogni anno, mettendo a dura prova il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari. In questo scenario
, la protezione legale diventa indispensabile per tutelare non solo il medico, ma anche la qualità dell’assistenza sanitaria offerta.
Con la scelta di Das, Berkshire Hathaway International Insurance Limited (Italia) mette a disposizione dei propri medici
assicurati una tutela
più completa.