Generali, Berkshire Hathaway Italia sceglie Das per la tutela legale dei medici assicurati

(Teleborsa) - Unaper garantire la migliore tutela legale ai professionisti della salute, ormai ogni giorno al centro di contenziosi che riguardano la loro attività. L’hanno sottoscritta, la Compagnia del Gruppo Generali specializzata nella tutela e nella gestione dei rischi, e- Rappresentanza generale per l’Italia della holding statunitense guidata da Warren Buffett.Grazie all’accordo, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari assicurati conpossono affrontare con maggiore serenità le sfide legali sempre più frequenti in ambito professionale, continuando a concentrarsi sulla cura e sul benessere dei loro pazienti, consapevoli di avere il supporto necessario in caso di difficoltà.Oltre alla difesa nelle situazioni di, la tutela legale può assumere un ruolo preventivo. I camici bianchi ed i diversi addetti alla salute hanno la possibilità di ricorrere a consulenze telefoniche tempestive, con avvocati esperti che li aiutano a comprendere meglio le normative vigenti, evitando incertezze o errori nelle decisioni quotidiane., General Manager di Das, dichiara: "Siamo orgogliosi che la Rappresentanza Italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited - la filiale italiana della holding statunitense guidata da Warren Buffett - ci abbia scelti come partner per la difesa legale dei propri clienti. Siamo certi che le garanzie introdotte nell’offerta assicurativa dedicata ai medici e agli operatori siano solo il primo passo di una partnership che evolverà negli anni futuri, portando valore, innovazione e servizio sul mercato"., Country Manager per l’Italia di Berkshire Hathaway, commenta: «Siamo contenti di annunciare questa partnership strategica con DAS, che ci permette di introdurre la Tutela Legale come garanzia aggiuntiva nei nostri prodotti. Collaborare con un partner di così alta competenza e reputazione rafforza il nostro impegno a offrire soluzioni su misura per i nostri clienti. Insieme, stiamo costruendo un nuovo standard di affidabilità e protezione nel nostro settore».La, con la sua fondamentale missione di cura e assistenza, è da tempo al centro dell'attenzione della società veronese. A causa della crescente complessità delle normative sanitarie e delle sfide legali quotidiane, la tutela per i medici è diventata un elemento cruciale per garantire la sicurezza delle loro attività lavorative.In un contesto in cui laè sempre più tecnologica e specializzata, i professionisti del settore sono esposti a un numero crescente di rischi, che spaziano da indagini penali, presunti errori diagnostici e terapeutici, malintesi con i pazienti o contenziosi riguardanti la gestione del consenso informato.Si calcola che nei, negli ultimi anni, siano circa 300mila le cause pendenti contro medici e strutture sanitarie pubbliche e private. Nel 97% dei casi, in ambito penale, il contenzioso si risolve con l’assoluzione. Lesono in costante aumento, con circa 35 mila casi ogni anno, mettendo a dura prova il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari. In questo, la protezione legale diventa indispensabile per tutelare non solo il medico, ma anche la qualità dell’assistenza sanitaria offerta.Con la scelta di Das, Berkshire Hathaway International Insurance Limited (Italia) mette a disposizione dei propriassicurati unapiù completa.