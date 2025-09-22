Milano 17:35
Generali, Fitch migliora il rating IFS ad AA- con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch ha migliorato il rating sulla solidità finanziaria (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) di Generali e delle sue principali controllate, che passa ad 'AA-' da 'A+'. L'agenzia ha inoltre migliorato il rating IDR (Issuer Default Rating) a lungo termine di Generali, portandolo da 'A' ad 'A+'. L’outlook è stabile.

"L’upgrade da parte di Fitch fa seguito al recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia, a 'BBB+' con outlook stabile. Nella sua valutazione, Fitch ha sottolineato il forte profilo di business del Gruppo Generali, la robusta capitalizzazione, la bassa leva finanziaria e gli eccellenti risultati raggiunti", si legge in una nota di Generali.
