Generali, Fitch migliora il rating IFS ad AA- con outlook stabile

Generali

(Teleborsa) -ha migliorato ilsullaInsurer Financial Strength Rating - IFSR) die delle sue principali controllate, che passa ad 'AA-' da 'A+'. L'agenzia ha inoltre migliorato il rating IDR (Issuer Default Rating) a lungo termine di Generali, portandolo da 'A' ad 'A+'. L’"L’upgrade da parte di Fitch fa seguito al recente miglioramento deldell’, a 'BBB+' con outlook stabile. Nella sua valutazione, Fitch ha sottolineato il forte profilo di business del Gruppo Generali, la robusta capitalizzazione, la bassa leva finanziaria e gli eccellenti risultati raggiunti", si legge in una nota di Generali.