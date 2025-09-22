Leone Film Group strappa in Borsa grazie a joint venture con LMDV Capital

(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per Leone Film Group
(LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, che è in netta crescita dopo essere stata a lungo sospesa per eccesso di rialzo
dopo che venerdì dopo la chiusura del mercato ha dichiarato
che il suo CdA ha approvato la proposta ricevuta da Vice Pictures, controllata da LMDV Capital, per la costituzione di una joint venture volta a sfruttare la library "non current"
di Leone Film Group, ovvero i film che hanno già completato il loro ciclo di sfruttamento primario (uscita nelle sale cinematografiche, SVOD, pay TV, free TV), di proprietà di LFG o di produttori/distributori terzi, ad eccezione dei film prodotti direttamente da LFG o dalle sue controllate.
Vice Pictures acquisirà una partecipazione del 49% in una società di nuova costituzione, creata attraverso uno spin-off parziale
di Leone Film Group. L'obiettivo è quello di accrescere il valore della library
attraverso la distribuzione secondaria, come piattaforme digitali, home video, pay TV, ecc. I relativi diritti contrattuali e i crediti/debiti derivanti dalle vendite di titoli "non current" a partire da gennaio 2025 sono inclusi nella nuova società.
LFG manterrà il 51% della proprietà della nuova società (che sarà consolidata integralmente nel bilancio di LFG). Secondo il comunicato stampa, la società di nuova costituzione ha un valore di circa 27,72 milioni di euro, soggetto a rettifiche al ribasso in base all'approvazione del trasferimento dei titoli "non current" da parte del licenziante. L'importo incassato da LFG è di circa 13,58 milioni di euro
, di cui 10,9 milioni di euro al closing e il resto in 3 rate annuali di circa 0,9 milioni di euro.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
ricordano che LMDV Capital detiene attualmente una partecipazione del 14,999% in LFG
. LFG possiede un catalogo di quasi 600 film. A fine dicembre 2024, il valore contabile dell'intero catalogo era di 39,5 milioni di euro (rispetto ai 45,7 milioni di euro di dicembre 2023). Secondo le loro stime, l'intero catalogo ha contribuito in media ai ricavi di LFG per alcuni milioni di euro negli ultimi anni.
Inoltre, sottolineano che LFG ha chiuso l'esercizio 2024 con un debito netto di 66,2 milioni di euro (rapporto debito netto/EBITDA 2,1x rispetto a 1,2x a fine 2023). Con l'incasso derivante dall'accordo, il rapporto debito netto/EBITDA stimato per l'esercizio 2025 si attesterebbe a 1,4x (da 1,8x senza l'incasso)
, in linea con la media degli ultimi 10 anni (escludendo alcuni anni di picco eccezionali come il 2019, il 2020 e il 2022).
"A nostro avviso, l'accordo rafforza la struttura finanziaria di Leone Film Group e rappresenta un'iniziativa di crescita e consolidamento per LFG
, che si affida a un partner importante per ottimizzare l'utilizzo del patrimonio cinematografico più datato attraverso strategie di distribuzione secondaria più efficaci, creando anche le condizioni per concentrarsi maggiormente sulla produzione", si legge nella ricerca.Leone Film Group si attesta a 1,6 Euro, con un aumento del 12,68%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,66 e successiva a 1,8. Supporto a 1,52.(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)