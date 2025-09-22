Misitano & Stracuzzi, Intermonte conferma "Outperform" dopo la semestrale

(Teleborsa) - Confermiamo le nostre stime aggiornate nel nostro report del 2 settembre che sono in linea con le previsioni aziendali: un fatturato previsto in crescita dell'11% a 80,8 milioni di euro e un EBITDA
in calo a 6,2 milioni di euro, il che implica un margine sulle vendite del 7,7%. Pur tenendo conto di una certa incertezza anche per il 2026, prevediamo un ritorno alla crescita a partire dal 2027.
Lo affermano gli analisti di Intermonte
che confermano il giudizio "Outperform" sul titolo Misitano & Stracuzzi
dopo la semestrale annunciata la scorsa settimana.(Foto: Scott Graham su Unsplash)