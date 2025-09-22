Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:07
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:07
46.405 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: seduta molto difficile per Lennar Corporation

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Lennar Corporation
(Teleborsa) - Pressione sul costruttore statunitense di case, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lennar Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lennar Corporation, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 120,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 124,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 118,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```