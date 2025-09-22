OpenAI e NVIDIA: partnership da 100 miliardi per 10 gigawatt di data center AI

NVIDIA

(Teleborsa) -hanno annunciato unadestinata a ridefinire gli equilibri dell’economia dell’. L’intesa, formalizzata con una lettera di intenti, prevede la realizzazione di almenobasati su sistemi NVIDIA, pari a milioni di GPU dedicate all’addestramento e all’esecuzione dei modelli di nuova generazione di OpenAI.Per sostenere il progetto, NVIDIA ha dichiarato l’intenzione di investire fino ain OpenAI, con un piano di erogazioni progressive legato alla messa in funzione di ciascun gigawatt di capacità. Il primo traguardo operativo è fissato per la seconda metà del 2026, quando entrerà in funzione il primo gigawatt sulla piattaforma NVIDIA, fondatore e CEO di NVIDIA, ha definito in una nota l’accordo "il prossimo grande salto per alimentare l’era dell’intelligenza", ricordando la lunga collaborazione che dal primoha portato alla nascita di, cofondatore e CEO di OpenAI, ha sottolineato come "tutto parta dal", evidenziando che l’infrastruttura sarà la base dell’economia futura e permetterà di scalare nuove scoperte AI., presidente di OpenAI, ha rimarcato che i sistemi NVIDIA hanno supportato la crescita dell’azienda sin dagli inizi: "Ora siamo pronti a spingere oltre la frontiera dell’intelligenza e ampliare i benefici per tutti".L’accordo designa NVIDIA come partner strategico preferenziale per ile ilnei piani di crescita dei cosiddetti "" di OpenAI. Le due società lavoreranno a una co-ottimizzazione delle rispettive, integrando hardware, software e modelli."Questa partnership integra il profondo lavoro che OpenAI e NVIDIA stanno già svolgendo con un'ampia, tra cui partner Microsoft, Oracle, SoftBank e Stargate, concentrati sulla creazione dell'infrastruttura di intelligenza artificiale più avanzata al mondo", si legge nella nota.