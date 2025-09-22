PAI Partners, possibile cessione della francese Ethypharm

(Teleborsa) - Il private equity PAI Partners
starebbe valutando la vendita della casa farmaceutica francese Ethypharm
, specializzata nel trattamento del dolore e delle dipendenze.
PAI Partners, stando a fonti vicine alla questione, starebbe collaborando con Jefferies Financial Group
a un'asta che potrebbe valutare l'azienda farmaceutica a oltre 1 miliardo di euro
. Altri private equity e operatori del settore avrebbero mostrato interesse per l'azienda.
Ethypharm si concentra sulle malattie del sistema nervoso centrale
e sul trattamento della dipendenza da oppioidi
. I suoi prodotti includono le tre molecole più prescritte per il trattamento della dipendenza da oppioidi, ovvero metadone e buprenorfina per la terapia sostitutiva degli oppioidi e naloxone per l'inversione dell'overdose da oppioidi.
Le discussioni sarebbero in corso e non c'è certezza di una transazione.
PAI ha acquistato Ethypharm dalla società di private equity rivale Astorg nel 2016
. Oltre al trattamento delle malattie del sistema nervoso centrale, fornisce una gamma di farmaci iniettabili per emergenze potenzialmente letali
.