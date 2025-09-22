Milano 12:49
PAI Partners, possibile cessione della francese Ethypharm

Finanza
(Teleborsa) - Il private equity PAI Partners starebbe valutando la vendita della casa farmaceutica francese Ethypharm, specializzata nel trattamento del dolore e delle dipendenze.

PAI Partners, stando a fonti vicine alla questione, starebbe collaborando con Jefferies Financial Group a un'asta che potrebbe valutare l'azienda farmaceutica a oltre 1 miliardo di euro. Altri private equity e operatori del settore avrebbero mostrato interesse per l'azienda.

Ethypharm si concentra sulle malattie del sistema nervoso centrale e sul trattamento della dipendenza da oppioidi. I suoi prodotti includono le tre molecole più prescritte per il trattamento della dipendenza da oppioidi, ovvero metadone e buprenorfina per la terapia sostitutiva degli oppioidi e naloxone per l'inversione dell'overdose da oppioidi.

Le discussioni sarebbero in corso e non c'è certezza di una transazione.

PAI ha acquistato Ethypharm dalla società di private equity rivale Astorg nel 2016. Oltre al trattamento delle malattie del sistema nervoso centrale, fornisce una gamma di farmaci iniettabili per emergenze potenzialmente letali.
