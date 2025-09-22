Patient Square Capital acquista Premier per 2,6 miliardi di dollari

Premier

(Teleborsa) -, azienda statunitense leader nel settore del miglioramento dell'assistenza sanitaria basata sulla tecnologia, ha stipulato un, per una valutazione di 2,6 miliardi di dollari.In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dal board di Premier, gli azionisti di Premier riceverannoper azione, pari a un premio del 23,8% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni di Premier al 5 settembre 2025."Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo e siamo lieti che Patient Square riconosca e si impegni a rafforzare il ruolo fondamentale di Premier nel sistema sanitario statunitense - ha dichiaratodi Premier - Il board ha approvato questa transazione all'unanimità, dopo un'attenta valutazione di un'ampia gamma di alternative strategiche negli ultimi anni e dopo aver consultato i nostri consulenti finanziari e legali. Riteniamo che questa transazione sia nel migliore interesse di Premier e dei suoi azionisti e, al momento della chiusura, genererà un valore immediato e certo per i nostri azionisti, offrendo al contempo alla società l'accesso a capitale aggiuntivo che potrà accelerare il supporto e i servizi forniti ai soci e ad altri clienti in questo momento critico per l'assistenza sanitaria."Si prevede che la transazione si concluda entro il primo trimestre dell'anno solare 2026. Al completamento dell'operazione, Premier sarà una società privata e le sue