Roche, Giredestrant: risultati positivi in trial sul cancro al seno avanzato

(Teleborsa) - Il farmaco sperimentale giredestrant
di Roche Holding AG
ha aiutato le pazienti affette da una forma avanzata di cancro al seno a vivere più a lungo senza peggiorare la malattia in uno studio clinico avanzato.
Nello studio di fase III evERA, giredestrant è stato associato all'immunosoppressore everolimus
e testato su volontarie con una forma di carcinoma mammario noto come ER-positivo, HER2-negativo, in fase avanzata o diffuso. Secondo Roche, la combinazione potrebbe migliorare gli scarsi risultati clinici delle pazienti in questo gruppo agendo su due percorsi diversi.
I risultati fanno parte di una serie di risultati di studi clinici farmacologici previsti per quest'anno che definiranno la futura competitività
di Roche. La scorsa settimana, la casa farmaceutica svizzera ha concordato l'acquisto
della società biofarmaceutica 89bio
per un massimo di 3,5 miliardi di dollari per rafforzare la sua pipeline nel mercato in forte espansione del trattamento dell'obesità e delle malattie correlate.
Le azioni Roche al momento sono in progresso del 2,75%
a 283,80 CHF.