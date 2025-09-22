Roche, Giredestrant: risultati positivi in trial sul cancro al seno avanzato

Roche Holding AG

(Teleborsa) - Il farmaco sperimentalediha aiutato le pazienti affette da una forma avanzata di cancro al seno a vivere più a lungo senza peggiorare la malattia in uno studio clinico avanzato.Nello studio di fase III evERA, giredestrant è stato associato all'immunosoppressoree testato su volontarie con una forma di carcinoma mammario noto come ER-positivo, HER2-negativo, in fase avanzata o diffuso. Secondo Roche, la combinazione potrebbe migliorare gli scarsi risultati clinici delle pazienti in questo gruppo agendo su due percorsi diversi.I risultati fanno parte di una serie di risultati di studi clinici farmacologici previsti per quest'anno che definiranno ladi Roche. La scorsa settimana, la casa farmaceutica svizzera hadella società biofarmaceuticaper un massimo di 3,5 miliardi di dollari per rafforzare la sua pipeline nel mercato in forte espansione del trattamento dell'obesità e delle malattie correlate.Le azioni Roche al momento sono ina 283,80 CHF.