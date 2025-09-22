"Siamo matte mica sceme", al Teatro degli Audaci tre donne e un mistero da svelare

(Teleborsa) - Tre donne e un mistero
da svelare: dopo due anni di sold out
torna in scena al Teatro degli Audaci di Roma,
il 27 e 28 settembre, "Siamo matte mica sceme",
una divertente ed esilarante commedia tutta al femminile. Due sorelle dividono lo stesso appartamento.
La loro situazione economica non è tra le più rosee. Deborah
- la più piccola - interpretata da Licia Pacella
- è un insegnante di yoga, che insegue il sogno di diventare un’attrice, ma non potendosi permettere una scuola di recitazione, si diletta a casa con monologhi di Shakespeare e altre performance. Rossella De Rubertis
veste invece i panni di Joan
, una ragazza dai modi colorati e dall'accento romano. Lavora in una fabbrica di scarpe ma attualmente è in cassa integrazione. Questa situazione la porta a compiere dei reati… ma non sono i soldi il suo bottino. Intanto, l’arrivo della nuova vicina di casa, Michelle,
interpretata da Patrizia Tamagnini,
stravolge le loro vite e svela un mistero.Un testo spumeggiante e spassoso
ma che lascia anche spazio alla riflessione
grazie alla direzione attenta ed originale a cura del regista e autore Alessandro Gravano
- regalerà inattesi colpi di scena che porteranno in superficie verità nascoste.