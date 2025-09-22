Milano 10:43
42.271 -0,10%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 10:43
9.224 +0,08%
Francoforte 10:43
23.540 -0,42%

"Siamo matte mica sceme", al Teatro degli Audaci tre donne e un mistero da svelare

il 27 e 28 settembre a Roma

Cultura, Economia
"Siamo matte mica sceme", al Teatro degli Audaci tre donne e un mistero da svelare
(Teleborsa) - Tre donne e un mistero da svelare: dopo due anni di sold out torna in scena al Teatro degli Audaci di Roma, il 27 e 28 settembre, "Siamo matte mica sceme", una divertente ed esilarante commedia tutta al femminile.

Due sorelle dividono lo stesso appartamento. La loro situazione economica non è tra le più rosee. Deborah - la più piccola - interpretata da Licia Pacella - è un insegnante di yoga, che insegue il sogno di diventare un’attrice, ma non potendosi permettere una scuola di recitazione, si diletta a casa con monologhi di Shakespeare e altre performance. Rossella De Rubertis veste invece i panni di Joan, una ragazza dai modi colorati e dall'accento romano. Lavora in una fabbrica di scarpe ma attualmente è in cassa integrazione. Questa situazione la porta a compiere dei reati… ma non sono i soldi il suo bottino. Intanto, l’arrivo della nuova vicina di casa, Michelle, interpretata da Patrizia Tamagnini, stravolge le loro vite e svela un mistero.

Un testo spumeggiante e spassoso ma che lascia anche spazio alla riflessione grazie alla direzione attenta ed originale a cura del regista e autore Alessandro Gravano - regalerà inattesi colpi di scena che porteranno in superficie verità nascoste.
Condividi
```