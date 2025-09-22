TextYess, round seed da 2,4 milioni di euro guidato da VC Partners ed Entourage

Workday

(Teleborsa) -, startup italiana che aiuta gli eCommerce a incrementare le vendite attraverso WhatsApp e l'intelligenza artificiale, ha chiuso un round seed da 2,4 milioni di euro.L'operazione è statada due investitori specializzati:, fondo italiano lanciato da Stefano Siglienti, Roberta Vercellotti e Alberto Grignolo, l'ultimo dei quali è stato tra i manager che hanno contribuito alla scalata di YNAP da 0 a 5 miliardi di euro di exit, ed, fondo belga specializzato in B2B SaaS, fondato da Pieterjan Bouten, già founder di Showpad, portata fino a 100 milioni di ARR.Il round ha visto laanche del fondo tedesco Angel Invest Ventures e di un pool di business angel di rilievo internazionale attivi nel panorama startup italiano, tra cui figura Filippo Conforti (CEO Commerce Layer), David Clarke (ex CTO), Gianluca Cocco (Founder Qomodo), Mattia Montepara (CEO Sibill), Michele Attisani (Founder FaceIT), Federico Sargenti (ex-CEO Everli & Founder Commerce Clarity), Luca Rodella (CEO Smartpricing), Paolo Fois (CEO Lexroom), Marco Castello (General Manager Bending Spoons) e Gabriele Tagliavia (COO Talixo).Le risorse raccolte verranno impiegate principalmente per- assistenti digitali intelligenti che gestiscono in autonomia conversazioni e attività ripetitive, aiutando i brand a risparmiare tempo e a offrire un servizio più personalizzato ai Clienti e supportare l'espansione internazionale."Il conversion rate di un messaggio testuale su whatsapp è 3 volte superiore a quello di una campagna di email marketing - spiegadi TextYess - Per questo abbiamo scelto di fare leva sulle potenzialità di un canale di comunicazione immediato e con un alto tasso di engagement sul Cliente finale come WhatsApp, trasformandolo in uno strumento di vendita diretta.”TextYess ha sviluppato un software basato su intelligenza artificiale che consente al brand di. La piattaforma si integra con l'intero stack tecnologico di un sito eCommerce, acquisendo dati comportamentali dettagliati sui clienti - dai prodotti acquistati alle pagine visitate - per generare automaticamente messaggi specifici per ogni singolo cliente. Il ROI - il guadagno generato da un investimento - per il brand è significativo: 30 euro di fatturato in media per ogni euro investito sulla piattaforma.Il prodotto è stato lanciato nel Gennaio 2024 da Riccardo Russo (ex Growth Manager di Blink, accelerata da Y Combinator) e Edvaldo Gjonikaj (ex-Senior Software Engineer Growishpay), subito dopo il lancio si sono uniti al team Ilaria Carofiglio (ex Charles) e Pietro di Chio (ex Talent Garden, Scalapay) - membri del founding team di TextYess. L'azienda ha