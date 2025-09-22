Milano
USA, Indice CFNAI in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
22 settembre 2025 - 14.45
USA,
Indice CFNAI in agosto pari a -0,12 punti
, in aumento rispetto al precedente -0,28 punti.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
