Zucchi passa in perdita per 4,6 milioni di euro nel 2024

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 97,5 milioni di euro, in diminuzione del 25,2% rispetto a 130,3 milioni dell'esercizio precedente. La diminuzione è da ricondurre alla contrazione del fatturato che si è verificata a seguito della crisi internazionale in atto ma soprattutto, alla cessazione del contratto di vendita della controllata Descamps con un cliente della grande distribuzione che era presente nell'esercizio precedente.L'al netto degli oneri e proventi non ricorrenti è stato positivo per 14 milioni di euro rispetto al valore di 22,1 milioni positivi nell'esercizio 2023. Il risultato operativo () è stato negativo per 1,4 milioni di euro (vs positivo per 7,3 milioni. Ilè negativo per 4,6 milioni di euro (positivo per 2,9 milioni nell'esercizio 2023).L'è diminuito di 2,3 milioni di euro, assestandosi a 38,5 milioni al 31 dicembre 2024 rispetto ai 40,8 milioni al 31 dicembre 2023.Gli amministratori ritengono di disporre delle risorse finanziarie sufficienti e necessarie per continuare ad adottare ilnella redazione del bilancio, che tuttavia si fonda su una serie di valutazioni circa la prevedibilità e sostenibilità delle condizioni operative e finanziarie nei prossimi dodici mesi, ossia, in particolare, la stabilità dei margini e dei costi rispetto agli ultimi dodici mesi e la stabilizzazione dei ricavi nei prossimi 6 mesi in linea con lo stesso periodo dell'anno scorso ed un recupero degli stessi a partire dall'inizio del 2026.rispetto alle assunzioni sopra indicate, in particolare qualora si dovessero verificare condizioni avverse di mercato, tensioni nella supply chain, ritardi significativi nei flussi di incasso, oppure eventi straordinari o contenziosi con esiti non favorevoli,della continuità aziendale", si legge nella nota sui conti.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget 2025 ed il piano economico consolidato pluriennale e la Relazione consolidata di sostenibilità. È stataper il giorno 31 ottobre 2025 per l'approvazione del bilancio e la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per gli esercizi 2025-27.