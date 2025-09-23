Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un misero +0,27%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9374. Rischio di discesa fino a 0,9343 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9405.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)