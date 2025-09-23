Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8744. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8707. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8781.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)