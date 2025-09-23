Milano 14:13
42.572 +0,35%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:13
9.241 +0,15%
Francoforte 14:13
23.617 +0,38%

Banca di Credito Popolare, Gianluigi Caiazzo nuovo Chief Lending Officer

Banche, Economia
(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare (BCP), istituto di credito di Torre del Greco, prosegue nel processo di rafforzamento del management e di valorizzazione delle proprie risorse.

Dal 1° ottobre 2025: Gianluigi Caiazzo, dopo una lunga esperienza maturata in ambito creditizio e commerciale all'interno della Banca, ricoprirà il ruolo di Chief Lending Officer; Gianfranco Ruggiero, già CLO, assumerà la responsabilità dell'Area Crediti Deteriorati, valorizzando la sua solida esperienza manageriale nel credito e nel risk management; Antonio Mormile, dopo l'importante lavoro svolto in funzioni a supporto della Direzione Generale, rafforzerà la squadra dell'area commerciale assumendo l'incarico di Responsabile dell'Area Territoriale Caserta/Avellino/Benevento, territorio dove la banca ha obiettivi di ulteriore crescita.

(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)
