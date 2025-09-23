Banca di Credito Popolare, Gianluigi Caiazzo nuovo Chief Lending Officer

(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare
(BCP), istituto di credito di Torre del Greco, prosegue nel processo di rafforzamento del management
e di valorizzazione delle proprie risorse.
Dal 1° ottobre 2025: Gianluigi Caiazzo
, dopo una lunga esperienza maturata in ambito creditizio e commerciale all'interno della Banca, ricoprirà il ruolo di Chief Lending Officer; Gianfranco Ruggiero
, già CLO, assumerà la responsabilità dell'Area Crediti Deteriorati, valorizzando la sua solida esperienza manageriale nel credito e nel risk management; Antonio Mormile
, dopo l'importante lavoro svolto in funzioni a supporto della Direzione Generale, rafforzerà la squadra dell'area commerciale assumendo l'incarico di Responsabile dell'Area Territoriale Caserta/Avellino/Benevento, territorio dove la banca ha obiettivi di ulteriore crescita.