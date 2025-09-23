Banca di Credito Popolare, Gianluigi Caiazzo nuovo Chief Lending Officer

(Teleborsa) -(BCP), istituto di credito di Torre del Greco, prosegue nele di valorizzazione delle proprie risorse.Dal 1° ottobre 2025:, dopo una lunga esperienza maturata in ambito creditizio e commerciale all'interno della Banca, ricoprirà il ruolo di Chief Lending Officer;, già CLO, assumerà la responsabilità dell'Area Crediti Deteriorati, valorizzando la sua solida esperienza manageriale nel credito e nel risk management;, dopo l'importante lavoro svolto in funzioni a supporto della Direzione Generale, rafforzerà la squadra dell'area commerciale assumendo l'incarico di Responsabile dell'Area Territoriale Caserta/Avellino/Benevento, territorio dove la banca ha obiettivi di ulteriore crescita.