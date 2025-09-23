Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 109,61 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 ilè stato di, in calo dell'1,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il(GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,49 milioni di MWh (-0,8%), con laall'81,5%.di vendita hanno oscillato tra un minimo di 108,78 euro/MWh del Nord e un massimo di 117,32 euro/MWh in Sicilia.