Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 109,61 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 109,61 euro/MWh, in calo dell'1,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,49 milioni di MWh (-0,8%), con la liquidità all'81,5%.

I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 108,78 euro/MWh del Nord e un massimo di 117,32 euro/MWh in Sicilia.

