Fine Foods, azioni proprie al 7% del capitale sociale

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato,
dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 60.576 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 10,4216 euro per un controvalore
pari a 631.299,73 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 6 febbraio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.790.109 azioni proprie, pari al 7,0035% del capitale sociale.
Nel frattempo, sul listino milanese, Fine Foods & Pharmaceuticals
registra una flessione dello 0,48% rispetto alla vigilia e si attesta a 10,4 euro.