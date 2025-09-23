Datrix guida il progetto europeo Unica per innovare la lotta contro il cancro con l’AI

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha fatto sapere che coordina il(Unified Network for International Cancer Advancement), finanziato nell’ambito del programma, che mira ad estendere EUCAIM: una delle iniziative più strategiche nell’ambito della European Cancer Imaging Initiative per rivoluzionare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del cancro in Europa.Con un valore complessivo di circa, UNICA si colloca in uno dei mercati più promettenti della trasformazione digitale: quello dell’, che secondo le principali analisi internazionali vale già decine di miliardi di euro e cresce a doppia cifra ogni anno. Si tratta di un settore strategico, dove l’adozione dell’intelligenza artificiale è destinata a generare un impatto decisivo sulla qualità delle cure, sull’efficienza dei sistemi sanitari e sulla sostenibilità economica del comparto salute.Ilmira a creare unaderivanti da programmi di screening per tumori al seno, al polmone e alla prostata. L’obiettivo è rendere disponibili dataset diversificati e rappresentativi, provenienti da tutta Europa — incluse le aree geografiche oggi sottorappresentate — per accelerare lo sviluppo di soluzioni diagnostiche basate su Intelligenza Artificiale."Essere alla guida di UNICA conferma il ruolo centrale che Datrix sta assumendo nel panorama europeo dell’AI applicata alla salute. Il nostro impegno è contribuire concretamente a una medicina più predittiva, accessibile e personalizzata, valorizzando la collaborazione tra centri clinici di eccellenza, università e aziende tecnologiche", commenta, CEO di Datrix.UNICA coinvolge, tra cui il Politecnico di Milano, l’Universitat Politècnica de València, l’Ospedale Universitario di Colonia, l’Università di Lipsia, l’Aristotle University of Thessaloniki, il Kauno Klinikos (Lituania), il Wojewodzki Szpital di Breslavia (Polonia), l’Ospedale di Maribor (Slovenia) e numerosi altri ospedali, centri di ricerca e società tecnologiche dislocate in Europa.