Ex Whirlpool: Invitalia approva Contratto di Sviluppo da 103 milioni di Italian Green Factory

(Teleborsa) - È stato approvat(gruppo Tea Tek) per l’attuazione di quattro importanti progetti industriali e di ricerca, con un investimento complessivo di 103,7 milioni di euro. Lo strumento è gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.che riguardano la reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool di Napoli e Pomigliano d’Arco, rappresentano un passo fondamentale per la transizione verso un’economia più sostenibile e per il rilancio produttivo dell'area. Le agevolazioni concesse da Invitalia sugli investimenti ammissibili ammontano a circa 67 milioni di euro.trasformandolo in un polo d’eccellenza per il fotovoltaico e la transizione verde. È la dimostrazione che la reindustrializzazione in Italia è possibile quando pubblico e privato lavorano insieme con una visione chiara”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso ringraziando l'azienda per la tenacia e le organizzazioni sindacali per la forte collaborazione nella realizzazione di questo importante e significativo progetto.approvati comprendono interventi industriali e attività di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva del settore fotovoltaico e sviluppare tecnologie innovative per il mercato delle energie rinnovabili.A Napoli, Italian Green Factoryvviare la produzione di componenti fotovoltaici. A Pomigliano d’Arco, quasi 19,5 milioni saranno impiegati per riqualificare l’impianto industriale, sempre destinato al comparto fotovoltaico.Parallelamente, saranno realizzati due progetti di ricerca: “LARA”, con un investimento di 6,2 milioni di euro, si concentrerà sullo sviluppo di sistemi di diagnostica predittiva per trasformatori e quadri elettrici; “RENEW”, con 5,2 milioni di euro, sarà incentrato sulla creazione di impianti solari calpestabili da integrare nelle infrastrutture stradali e urbane.il reintegro di 294 ex dipendenti Whirlpool, già riassunti a partire dal 31 ottobre 2023, e l’assunzione di 55 nuove risorse, per un totale di 349 addetti.approvato rappresenta un nuovo, decisivo passo nel percorso di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool, una delle sfide più emblematiche per il rilancio dell’industria nel Mezzogiorno.aveva presentato la richiesta di Contratto di Sviluppo il 13 marzo 2024, avviando contestualmente la procedura per un Accordo di Sviluppo. Il Contratto di sviluppo approvato è propedeutico all’ingresso, nel prossimo periodo, di Invitalia attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese con 29 milioni di euro.Con questo intervento, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia